Seconda maglia Juve 2025 26 ufficiale il nuovo kit Away | presentata la divisa per la prossima stagione che debutterà al Mondiale per Club Tutti i dettagli – FOTO

La Juventus svela il suo nuovo look per la stagione 2025/26: la seconda maglia Away, ispirata all’estate italiana, promette di conquistare i cuori dei tifosi. Presentata ufficialmente e pronta a debuttare al Mondiale per Club, questa divisa rappresenta un mix perfetto di stile e tradizione bianconera. Scopri tutti i dettagli e le foto esclusivi del nuovo kit, che si prepara a scrivere un altro capitolo di gloria.

Seconda maglia Juve 202526, è stato presentato il nuovo kit Away: la divisa per la prossima stagione esordirà al Mondiale per Club. Il comunicato. Ora è ufficiale: la Juventus ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. Sono confermate le anticipazioni: ecco la divisa dei bianconeri. COMUNICATO – « Ispirato all’estate italiana. Juventus e adidas presentano il nuovo kit Away per la stagione 202526, che sara’ indossato in campo per la prima volta quest’estate, in occasione dell’appuntamento del 18 giugno con la FIFA Club World Cup. seconda maglia juve Ispirata alle scintillanti acque costiere italiane, lo sfondo della maglia è composto da una ricca grafica color acquamarina e blu, dall’effetto liquido. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Seconda maglia Juve 2025/26, ufficiale il nuovo kit Away: presentata la divisa per la prossima stagione che debutterà al Mondiale per Club. Tutti i dettagli – FOTO

