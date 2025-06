Se i rifiuti industriali diventano opere d’arte Rassegna espositiva

Scarti industriali in autentiche opere d'arte: un’idea rivoluzionaria che trasforma il degrado in bellezza. Nelle suggestive Logge del Macca a Peccioli, apre un nuovo spazio espositivo nel cuore del museo d’arte contemporanea a cielo aperto, celebrando il recupero e la sostenibilità. La mostra temporanea di ’Scart’, piattaforma artistica del Gruppo Hera, invita i visitatori a riscoprire il valore nascosto dei materiali di scarto, dimostrando che l’arte può rinascere dalle ceneri dell’ambiente.

È aperto al pubblico un nuovo spazio espositivo nelle Logge del Macca a Peccioli, all’interno del museo d’arte contemporanea a cielo aperto, che coniuga arte e ambiente, uno spazio che riprende vita con l’ arte del recupero. La restituzione ai cittadini di un luogo così carico di storia e significato è festeggiato da una long term exhibit di ’ Scart ’, la piattaforma artistica del Gruppo Hera, con base a Santa Croce sull’Arno, che trasforma i rifiuti industriali in opere d’arte, grazie alla collaborazione con le più importanti Accademie di Belle Arti italiane e trash artist di fama internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se i rifiuti industriali diventano opere d’arte. Rassegna espositiva

