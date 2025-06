Scuola menzione speciale al Prix Palatine per il Giordano Bruno di Perugia

Una scuola che si distingue per creatività e impegno, il Liceo Linguistico dell’I.I.S. Giordano Bruno di Perugia ha ricevuto una menzione speciale al prestigioso Prix Palatine 2025. La giuria, composta da professionisti del cinema come Gianlorenzo Lombardi, Claire Corbetta-Doll e Thomas Marchand, ha riconosciuto nel video prodotto dagli studenti un esempio di originalità e passione. Questo riconoscimento conferma come l’educazione possa essere un terreno fertile per l'arte e l'espressione culturale, aprendo nuove strade di dialogo e innovazione.

"Un formato originale e un tono impegnato" In questo modo, la giuria del concorso-video 'Prix Palatine' (2025) – composta dal regista Gianlorenzo Lombardi, dall'assistente alla regia Claire Corbetta-Doll e dal montatore Thomas Marchand – ha voluto conferire al Liceo Linguistico dell'I.I.S.

