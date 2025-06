Scuola Carpignola | finite le lezioni ripartiti i lavori che termineranno prima del nuovo anno scolastico

dopo gli ultimi esami, la scuola Carpignola si prepara a una trasformazione fondamentale. I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, finanziati dall’Unione Europea tramite il bando PNRR-Next Generation EU, rappresentano un passo importante per garantire un ambiente scolastico sicuro e sostenibile. Un impegno concreto per offrire a studenti e insegnanti un futuro più stabile e innovativo, dimostrando che anche in estate l’istruzione non si ferma.

La scuola Carpignola non va in vacanza. Terminate le lezioni, la porta dell'istituto si riapre per permettere la ripresa dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura. Lavori che sono finanziati dall'unione europea col bando Pnrr-next generation eu.

