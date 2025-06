Scuola Attiva Kids nel Lazio estesa alle classi prime della primaria L’assessore | Credo nel valore educativo dello sport fin dall’infanzia

Il Lazio rafforza il suo impegno per l’educazione attraverso lo sport: oltre 133.000 studenti delle prime classi della primaria sono ora coinvolti nel progetto “Scuola Attiva Kids”, promosso dalla Regione Lazio con Sport e Salute. Un’iniziativa che dà valore all’apprendimento motorio fin dai primi anni, contribuendo a formare cittadini più sani e attivi. La scuola diventa così un luogo di crescita integrata, dove il movimento è protagonista.

Oltre 133.000 alunni delle scuole primarie di più di 180 Comuni del Lazio sono stati coinvolti nel progetto “Scuola Attiva Kids per il Lazio”, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Sport e Salute. L’iniziativa ha potenziato a livello locale il progetto nazionale, includendo anche le prime classi delle scuole primarie nelle attività motorie con la presenza di tutor sportivi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: lazio - scuola - attiva - kids

Molestie sessuali in una scuola del Lazio: misure cautelari per quattro docenti - Quattro docenti di una scuola superiore nel Lazio sono stati destinatari di misure cautelari per gravi episodi di molestie sessuali su minori, emersi dalle indagini dei Carabinieri di Civitavecchia tra gennaio e aprile 2025.

Una giornata di puro divertimento nel campo sportivo dell’IC Casalotti a Roma per la festa finale di “Scuola Attiva kids per il Lazio”, il progetto regionale promosso da Regione Lazio e Sport e Salute, che integra il progetto nazionale “Scuola Attiva kids” per diffo Vai su Facebook

Scuola Attiva Kids per il Lazio: grande successo per gli istituti della Tuscia; Scuola Attiva Kids, nel Lazio estesa alle classi prime della primaria. L'assessore: Credo nel valore educativo dello sport fin dall'infanzia; ‘Scuola Attiva Kids per il Lazio’, oltre 133mila alunni coinvolti.

“Scuola attiva Kids per il Lazio”, oltre 133 mila alunni coinvolti dal progetto di Regione e Sportesalute Come scrive msn.com: NewTuscia – ROMA – Sono stati oltre 133mila gli alunni delle scuole primarie di oltre 180 Comuni del Lazio i protagonisti di “Scuola Attiva Kids per il Lazio”.