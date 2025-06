’Scultura Viva | La poesia del bassorilievo’ al festival dell’Arte sul Mare

Il 29º Festival dell’Arte sul Mare a San Benedetto si conferma come un crocevia di creatività e poesia. Dalle sculture viventi che raccontano la poesia del bassorilievo alle opere vibranti di pittura viva, l’evento celebra l’arte in tutte le sue forme, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale unica. Fino al 30 giugno, protagonisti saranno anche i capolavori di Paolo Gubinelli alla Palazzina Azzurra, rendendo questo festival imperdibile per gli amanti della cultura.

Ancora tanti appuntamenti per il 29º Festival dell’Arte sul Mare che si terrà fino al 30 giugno a San Benedetto. Fino a sabato il Museo d’Arte sul Mare del molo sud, ospiterà le opere delle sezioni ’ Scultura Viva: La poesia del bassorilievo ’ e ’ Pittura Viva: La poesia del segno e colore ’ e fino al 30 giugno alla Palazzina Azzurra, si terrà una mostra delle poetiche opere pittoriche su carta del Maestro Paolo Gubinelli. Quest’anno il Festival ha come titolo ’ Poesia ’ e la poesia è la musa che ispira tutte le opere. Sono diverse le novità e tutte contribuiscono a rendere il Festival più interessante e godibile, ma la più apprezzata dal pubblico è certamente il non uso da parte degli scultori, delle mole con i dischi diamantati, che permette alle persone di avvicinarsi alle opere in esecuzione e viverne in diretta la nascita e lo sviluppo, senza più subire la polvere di travertino generata dal loro uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Scultura Viva: La poesia del bassorilievo’ al festival dell’Arte sul Mare

