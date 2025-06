Scovato con addosso cocaina in zona Pinocchio ad Ancona cruciale la segnalazione anonima con l' app YouPol

Grazie a una segnalazione anonima tramite l’app YouPol, la polizia di Ancona ha smascherato un uomo di 55 anni trovato con cocaina in zona Pinocchio. Un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza nella lotta contro il traffico di droga. La sicurezza della comunità si costruisce anche con il coraggio di chi sceglie di segnalare.

