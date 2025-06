Scopri l’arte della nail art con i maestri giapponesi Masumi Utsumi e Aco Rikitake

Preparati a immergerti nell’eleganza e nella perfezione della nail art giapponese, grazie ai maestri Masumi Utsumi e Aco Rikitake. Un’occasione unica per apprendere tecniche raffinate, scoprire segreti tradizionali e trasformare le tue creazioni in vere opere d’arte. Non perdere questa opportunità di perfezionarti: unisciti a noi e lasciati ispirare dall’estro dei migliori!

