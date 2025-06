Scoppia un incendio in un’abitazione Due intossicati i Vigili del fuoco salvano diversi gatti

Un altro incendio scuote la tranquilla via Monda, dove venerdì pomeriggio le fiamme hanno minacciato la sicurezza degli abitanti e dei loro amici a quattro zampe. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno affrontato le lingue di fuoco con coraggio e competenza, salvando diversi gatti e mettendo in salvo due intossicati. Un intervento che dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza nelle emergenze, lasciandoci con la speranza che episodi simili possano essere prevenuti in futuro.

Ancora un incendio in un'abitazione. E' successo venerdì pomeriggio in via Monda. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato poco prima delle 16, attivando una squadra. Il personale di soccorso giunto sul posto si è attivato immediatamente per spegnere le lingue di fuoco che si sono.

