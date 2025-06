Scoppia il caso Cirielli l’ombra di ‘parentopoli’ sugli Stati generali della Prevenzione in Campania

Scoppia il caso Cirielli e l’ombra inquietante di “parentopoli” sugli Stati Generali della Prevenzione in Campania. La sanità campana, in crisi profonda, rischia di essere travolta da polemiche e sospetti mentre il Ministero della Salute organizza un evento importante a Napoli. È il momento di fare luce su cosa si cela davvero dietro questa iniziativa e quali sono le implicazioni per i cittadini campani.

Tempo di lettura: 2 minuti La sanità è in crisi, non ci sono soldi per le liste d’attesa, c’è carenza di medici di base, sono sempre di più i cittadini campani che scappano altrove per farsi curare, ma nel frattempo il Ministero della Salute organizza in Campania gli ‘ Stati Generali della Prevenzione 2025 ‘. Ad accendere i riflettori sull’evento che si terrà a Napoli il prossimo 16 e 17 Giugno è stato un servizio andato in onda su Piazza Pulita. Durante la trasmissione l’attenzione è ricaduta su Mara Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, nonchè compagna del Viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scoppia il caso Cirielli, l’ombra di ‘parentopoli’ sugli “Stati generali della Prevenzione” in Campania

