Scoppi fiamme e fumo da un' enoteca in via Levantina

Un drammatico incendio ha scatenato paura e sconcerto in via Levantina a Jesolo, tra scoppi e fumo denso che si levava nell’aria. Le prime immagini condivise dal Blog di Claudio Vianello mostrano un’enoteca avvolta dalle fiamme, mentre le sirene delle auto dei vigili del fuoco si fanno strada tra le vie della città. La comunità è in attesa di capire l’origine e lo sviluppo di questa tragica notte, che potrebbe lasciare segni profondi.

Le prime immagini del grosso incendio scoppiato in via Levantina a Jesolo, tra le 23 e le 23.30 di giovedì sera sono state girate anche dal Blog di Claudio Vianello in rete. A pochi passi da piazza Drago si sono uditi alcuni scoppi e poi un'enoteca è rimasta avvolta dalle fiamme e dal fumo.

