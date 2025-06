Scontro tra tre veicoli sul raccordo | ferita una donna traffico in tilt

Un violento scontro tra tre veicoli sul raccordo Appia, vicino a Benevento, ha causato disagi e un ferito. La collisione, avvenuta alle 17:30, coinvolgeva due utilitarie e un furgoncino, provocando il blocco del traffico e il soccorso di una donna di 58 anni. Mentre le indagini della Polizia Municipale proseguono, il traffico resta in tilt, con ripercussioni sui pendolari e l’intera viabilità locale.

Incidente stradale con un ferito, nel pomeriggio attorno alle 17 e 30 di oggi, sul raccordo della statale Appia da Benevento a San Giorgio del Sannio, in prossimità della Tangenziale est subito dopo la rampa di ingresso da Casale Maccabei Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale sono venute a collisione due utilitarie ed un furgoncino. Una donna di 58 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata al Fatebenefratelli dal 118 subito accorso. Sulla tangenziale si sono formate lunghe colonne di auto e Tir, così come sulle strade di accesso per consentire la rimozione dei veicoli incidentati non più circolanti e detriti sull'asfalto.