Scontro tra auto e trattore un morto a Cortenuova

Tragedia a Cortenuova: un incidente tra auto e trattore si è concluso con una triste perdita. Un uomo di 79 anni, al volante del trattore coinvolto, ha perso la vita dopo aver battuto la testa nello scontro avvenuto in via Trieste. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine per gestire la situazione e fare luce sulle cause. Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda che ha scosso la comunità.

Cortenuova. Un uomo di 79 anni è morto poco dopo le 17.15 in un incidente stradale in via Trieste a Cortenuova. Dalla prime informazioni nello scontro risultano coinvolti un auto e un trattore. L’anziano, al volante di quest’ultimo, è caduto battendo la testa ed è deceduto. Sul posto un’ambulanza, due auto mediche e gli agenti della Polizia stradale. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scontro tra auto e trattore, un morto a Cortenuova

In questa notizia si parla di: auto - cortenuova - scontro - trattore

