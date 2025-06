Scontro tra auto carabiniere ferito al volto

Un violento scontro si è verificato ieri alle 12 nella rotonda tra Ponte Europa Unita e le vie Niccolò Machiavelli e Italo Calvino, coinvolgendo un’auto dei carabinieri forestali e un’utilitaria. Il tragico incidente ha causato il ferimento al volto di un carabiniere e ha destato grande preoccupazione tra residenti e autorità. La dinamica e le responsabilità sono ancora al vaglio delle indagini, mentre la comunità si chiede come migliorare la sicurezza stradale in quell’area.

Schianto violento tra un’automobile dei carabinieri forestali è un’utilitaria. È accaduto ieri alle 12 nella rotonda sperimentale che si trova tra il Ponte Europa Unita e le vie Niccolò Machiavelli e Italo Calvino, dove una volta c’era un semaforo. L’auto dei carabinieri forestali, guidata da un 30enne carabiniere, si è scontrata in modo violento con un’utilitaria nera che proveniva dalla direzione opposta. Il carabiniere che conduceva l’auto ha riportato una profonda ferita da taglio in fronte, mentre la collega 35enne ferite lievi. Ferito in modo non grave anche il conducente della Ford Cuga di 71 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto, carabiniere ferito al volto

