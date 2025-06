Scontro sui cinema chiusi nel Lazio Il Pd | Rocca bocciato sull'urbanistica roba da cinepanettone

Il dibattito sui cinema chiusi e sulla semplificazione urbanistica nel Lazio accende gli animi politici, trasformandosi in una vera e propria scena da cinepanettone. Mentre il PD e le opposizioni si scontrano sulle proposte di legge, il nodo della gestione urbanistica e del recupero dei luoghi culturali rimane al centro dell’attenzione. Ma cosa ne uscirà da questa intricata battaglia politica? Resta da scoprire.

Scontro sulla proposta di legge sulla semplificazione urbanistica e sul recupero dei cinema chiusi a Roma e nel Lazio. Le opposizioni attaccano: "La legge urbanistica bocciata dai tecnici della Regione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

