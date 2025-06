Scontro diretto tra Iran e Israele i precedenti

Il conflitto tra Iran e Israele, radicato in decenni di tensioni e rivalità, si accende nuovamente con una serie di azioni militari che rischiano di scatenare una spirale di escalation. Dalle offensive a Damasco alle operazioni mirate in territorio nemico, ogni episodio alimenta un clima di crescente instabilità nella regione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di due attori così determinati?

Il conflitto tra Iran e Israele affonda le radici in anni di tensioni sotterranee, ma assume una nuova intensità dopo il 7 ottobre. Il 1° aprile 2024 Israele colpisce il consolato iraniano a Damasco, provocando la morte di alti comandanti delle Guardie rivoluzionarie. L'Iran risponde con un attacco massiccio di missili e droni. A luglio Israele uccide il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, e un comandante di Hezbollah a Beirut. Teheran promette vendetta, che arriva solo a ottobre con 180 missili lanciati contro Israele. La risposta israeliana colpisce i sistemi di difesa iraniani: la guerra silenziosa è diventata guerra aperta.

