Scontrini fantasma e lavoro nero Controlli della Guardia di Finanza | Troppe irregolarità quadro critico

Perugia, 13 giugno 2025 – Lotta all’illegalità che danneggia il tessuto economico, colpendo gli operatori onesti e minando la libera concorrenza. Il bilancio dell’attività di controllo, svolta dalla Guardia di finanza di Perugia, si è concentrata, in questo ambito sull’emissione corretta degli scontrini nelle attività commerciali e sull’impiego di personale regolare. E il dato che emerge dall’attività dei primi mesi dell’anno parla di una percentuale di oltre 4 esercizi su 10 non in regola con gli scontrini. Sono 561 i controlli effettuati in tutta la provincia di Perugia nei primi cinque mesi dell’anno, in 228 casi sono state riscontrate irregolarità, oltre il 40%. 🔗 Leggi su Lanazione.it