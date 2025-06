Scomparso il dottor Donato Tanza storica figura della Chirurgia Maxillo Facciale

La scomparsa del dottor Donato Tanza, figura di spicco della chirurgia cranio-maxillo-facciale, lascia un vuoto profondo nella comunità medica e tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La Direzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si unisce al cordoglio, rendendo omaggio a un professionista stimato e amato, la cui eredità continuerà a ispirare le future generazioni di chirurghi. La sua dedizione e passione rimarranno indelebili nel cuore di tutti.

La Direzione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena si unisce al cordoglio dei famigliari, dei colleghi e della comunità scientifica per la scomparsa, la notte tra il 12 e il 13 giugno del 2025 del dottor Donato Tanza, figura storica della Chirurgia Cranio Maxillo Facciale del.

