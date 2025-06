Scomparsa una ragazza di 13 anni | avviate le ricerche

Sono passate 48 ore dalla scomparsa di Ingrid Preianò, una ragazza di 13 anni nata a San Daniele del Friuli e residente a Spilimbergo. Le ricerche sono in corso con grande intensità, mentre familiari e autorità temono per il suo benessere. Dalle prime informazioni ufficiali, la giovane è... Resta aggiornato per scoprire come evolvono le indagini e se ci saranno novità sulla sua sorte.

Scomparsa nel nulla a soli 15 anni, ore d'ansia per una ragazza: ecco chi è - Margherita Sirya Alagna, una ragazza di appena 15 anni, è scomparsa nel nulla, lasciando in ansia i suoi familiari e amici.

La polizia portoghese ha dato nuovo impulso alle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni svanita nel nulla nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in un resort di Praia da Luz, nell'Algarve. Le nuove ricerche della Vai su Facebook

Scomparsa una ragazza di 13 anni: avviate le ricerche; Ore di apprensione per la donna scomparsa: ricerche a tappeto; Ore di angoscia nel Vibonese: scomparsa una ragazza di 24 anni a Rombiolo ·.

Treviso, ragazza di 24 anni scomparsa dal primo gennaio - Una ragazza di 24 anni di Mogliano Veneto (Treviso) Rachele Zampredi ha fatto perdere le proprie tracce dal giorno di Capodanno, quando verso le 15. Riporta repubblica.it

Scomparsa a 13 anni a Ferrara: è uscita di casa e non è mai arrivata a scuola - Sono ore di angoscia per una ragazzina di appena tredici anni scomparsa ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Mirella Gregori, 40 anni fa la scomparsa della ragazza: perché è legata al caso Emanuela Orlandi - C'è poi un'ultima pista legata alla scomparsa di Mirella Gregori: le telefonate ricevute negli anni dalla trasmissione Rai ‘Chi l'ha ... fanpage.it scrive