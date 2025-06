Scomparsa Rosanna Fiore a Portici | angoscia senza fine ricerche a tappeto in tutta la Campania

scomparsa di Rosanna Fiore a Portici ha scosso profondamente la comunità. La donna, 55 anni, sparita senza lasciare tracce l’11 giugno scorso, ha generato un'ondata di preoccupazione e angoscia. Le ricerche a tappeto coinvolgono tutte le forze disponibili in Campania, sperando di restituire serenità a una famiglia sconvolta e di fare luce su questo enigma inquietante. La misteriosa scomparsa di Rosanna rappresenta ancora un caso irrisolto che richiede risposte.

È scomparsa nel nulla l' 11 giugno scorso, lasciando dietro di sé un vuoto drammatico e molte domande senza risposta. Rosanna Fiore, 55 anni, residente a Portici, in provincia di Napoli, sembra essere svanita in un silenzio inquietante. Da giorni la macchina delle ricerche lavora senza sosta: forze dell'ordine, soccorritori specializzati, volontari e unità cinofile sono impegnati in un'autentica corsa contro il tempo per trovarla. La misteriosa scomparsa di Rosanna Fiore. Tutto ha avuto inizio nella mattina dell'11 giugno 2025. Secondo le prime ricostruzioni, Rosanna Fiore si sarebbe allontanata dalla sua abitazione, senza portare con sé il telefono cellulare.