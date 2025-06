Sciopero Trenord il 16 giugno | garantite fasce orarie e autobus sostitutivi

Il 16 giugno, i lavoratori di Trenord scenderanno in sciopero per una giornata di protesta indetta dal sindacato Orsa. Tuttavia, per garantire la mobilità dei pendolari, sono previste fasce orarie di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, durante le quali saranno comunque operativi alcuni treni e autobus sostitutivi. Ecco cosa aspettarsi e come organizzarsi al meglio per quella giornata.

Lunedì prossimo 16 giugno incrociano le braccia i lavoratori di Trenord per una giornata di protesta indetta dal sindacato Orsa. Lo annuncia Trenord che ricorda le consuete fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 durante le quali circoleranno i treni indicati nell'apposita lista presente sul sito della società ferroviaria. "In particolare - viene spiegato - la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia serale, circoleranno invece quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21".

Trenord, a giugno in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore - A giugno, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, previsto per lunedì 16. L'agitazione, indetta dal sindacato Orsa Ferrovie, potrebbe causare significativi disagi ai pendolari di Novara e del VCO, mettendo a rischio la normale circolazione dei treni.

