Sciopero treni 16 giugno in Lombardia possibili disagi su regionali

Preparatevi a possibili disagi sui treni lombardi: lo sciopero indetto dall'Organizzazione Sindacale Orsa, in programma dal 16 giugno alle 3 fino al 17 giugno alle 2, potrebbe causare variazioni e cancellazioni sui servizi regionali, suburbani e aeroportuali. È importante pianificare con anticipo i propri spostamenti e consultare le corse garantite per evitare inconvenienti. Rimanete aggiornati per scoprire come questa agitazione influenzerà i vostri viaggi.

Dalle ore 3 di lunedì 16 giugno alle ore 2 di martedì 17 giugno l' organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che in Lombardia avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile sul sito di Trenord. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero treni 16 giugno, in Lombardia possibili disagi su regionali

