Sciopero trasporti 20 giugno | stop di 24 ore per treni aerei bus e tramvia Firenze

Il 20 giugno 2025 si preannuncia un Venerdì Nero per il trasporto pubblico in Italia, con uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni, aerei, bus e tram a Firenze e in tutto il Paese. Organizzazioni come Cub, Sgb, Usb Fisi e Flai hanno chiamato alla mobilitazione, mettendo a rischio la mobilità di milioni di cittadini. Un giorno da segnare sul calendario, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di un sistema di trasporto più sostenibile e affidabile.

Sarà un venerdì nero il 20 giugno 2025 per il trasporto pubblico in tutta Italia. I sindacati Cub, Sgb, Usb Fisi, Flai e altre organizzazioni autonome hanno proclamato 24 ore di agitazione nazionale: saranno a rischio treni, aerei, bus e tram

