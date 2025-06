Sciopero nazionale per la Palestina il 20 giugno | autobus a rischio cancellazione

Il 20 giugno, il paese si ferma: uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato contro il genocidio in Palestina, la guerra e le spese militari. Autobus e servizi pubblici potrebbero essere cancellati, segnando un momento importante di solidarietà e protesta. Un'occasione per riflettere sull'impatto di queste scelte e sulla necessità di un impegno civile condiviso.

Le organizzazioni sindacali CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore per la giornata di venerdì 20 giugno. Lo sciopero è stato proclamato "contro il genocidio in Palestina, contro la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese.

