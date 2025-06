Sciopero nazionale del 20 giugno | possibili disagi per i trasporti in Toscana

Venerdì 20 giugno 2025, la Toscana si prepara a vivere una giornata complessa a causa di uno sciopero nazionale che potrebbe causare disagi significativi ai trasporti pubblici. Le corse di Autolinee Toscane, sia urbane che extraurbane, potrebbero subire cancellazioni o ritardi. Questo sciopero, indetto da sindacati come Cub, Sgb e Usb, coinvolge anche il settore regionale.

FIRENZE – Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici in Toscana. A rischio sono le corse degli autobus gestiti da Autolinee Toscane, sia nelle tratte urbane che extraurbane. Questo è dovuto a uno sciopero generale nazionale indetto dalle sigle sindacali Cub, Sgb e Usb. Alla protesta hanno aderito anche Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti a livello regionale. L’ astensione dal lavoro è prevista per l’intero turno di servizio e coinvolgerà tutti i lavoratori del settore: conducenti, impiegati amministrativi e addetti alle biglietterie. Lo sciopero potrebbe provocare ritardi, cancellazioni e riduzione dell’operatività delle biglietterie, con impatti sensibili per i pendolari e gli utenti abituali del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

