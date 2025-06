Sciopero metalmeccanici | 40 ore di protesta per il rinnovo del Ccnl

In un momento cruciale per il settore metalmeccanico, i lavoratori sono già arrivati a 40 ore di sciopero, dimostrando determinazione nel chiedere un rinnovamento del contratto collettivo nazionale di lavoro. La protesta, simbolo di dignità e prospettiva futura, si intensifica con l’adesione di migliaia di operai pronti a far sentire la loro voce. Venerdì 20 giugno, un nuovo importante appuntamento di lotta, che promette di shockare il panorama industriale italiano.

"Siamo già a 40 ore di sciopero per conquistare il tavolo di trattativa per il rinnovo del Ccnl. Senza il contratto si sciopera, per la dignità del lavoro e per il futuro del Paese". Lo affermano in una nota Fim, Fiom e Uilm ricordando lo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici proclamato per venerdì 20 giugno. Per l'occasione, il segretario generale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano sarà a Bologna, il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma sarà a Napoli, il segretario generale della Uilm-Uil Rocco Palombella sarà a Mestre. Le altre città dove si svolgeranno le manifestazioni regionali sono Udine, Trento, Bergamo, Aosta, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Lanciano, Roma, Bari, Potenza, Vibo Valentia, Palermo e Cagliari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero metalmeccanici: 40 ore di protesta per il rinnovo del Ccnl

In questa notizia si parla di: sciopero - metalmeccanici - rinnovo - ccnl

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

- Un risultato importante in un momento difficile per il settore automotive. Ora serve continuità per il progetto Melfi. Intanto il rinnovo del CCNL è fermo da un anno: il 20 giugno sarà SCIOPERO dei metalmeccanici in tutta Vai su X

Metalmeccanici Pavesi in sciopero davanti ad Assolombarda Pavia per chiedere il rinnovo del CCNL e la lotta non si ferma qua. Se non si riprende subito un tavolo di trattative, partendo dalla nostra piattaforma presentata a giugno 24, la vertenza continuerà. Vai su Facebook

Sciopero metalmeccanici: 40 ore di protesta per il rinnovo del Ccnl; METALMECCANICI: SENZA CONTRATTO IL PAESE SI BLOCCA IL 20 GIUGNO 2025 8 ORE SCIOPERO NAZIONALE; Ccnl Metalmeccanici. De Palma (Fiom): l’aumento di 27,70 euro non basta, scioperiamo il 20 giugno per aumentare il salario con il rinnovo del contratto nazionale.

Sciopero metalmeccanici: 40 ore di protesta per il rinnovo del Ccnl Segnala msn.com: I metalmeccanici scioperano per il rinnovo del Ccnl, con manifestazioni in tutta Italia.