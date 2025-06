Sciopero generale si ferma anche il trasporto pubblico Ecco orari e servizi garantiti per bus e tramvia in Toscana

Il trasporto pubblico toscano si ferma il 20 giugno a causa di uno sciopero generale che coinvolge tutto il settore. Per l’intera giornata, bus e tramvie potrebbero subire ritardi o cancellazioni, influenzando pendolari e viaggiatori. Tuttavia, alcune fasce di servizio saranno garantite per permettere a tutti di muoversi con maggior facilità . Ecco gli orari e i servizi essenziali previsti per affrontare questa giornata di mobilitazione.

Firenze, 13 giugno 2025 – Sciopero in vista per il trasporto pubblico. Per l’intera giornata di venerdì 20 giugno i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione. Lo sciopero generale nazionale è stato proclamato, per 24 ore, congiuntamente da Cub Confederazione unitaria di base, Sgb Sindacato generale di base e Usb Unione sindacale di base a cui, a livello toscano, ha aderito Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti. Questo sciopero coinvolgerĂ sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero generale, si ferma anche il trasporto pubblico. Ecco orari e servizi garantiti per bus e tramvia in Toscana

