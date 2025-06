Sciopero generale il 20 giugno Avviso MIM Comparto Funzioni Centrali

Il 20 giugno 2025 si prepara una giornata cruciale di protesta: uno sciopero generale nazionale indetto da diverse sigle sindacali, tra cui SI COBAS, SGB, CUB e USB, coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. Una mobilitazione che mira a richiamare l’attenzione su questioni fondamentali per lavoratori di tutte le categorie. Questa giornata rappresenta un momento di forte unità e richiesta di cambiamento, mettendo in evidenza l’importanza di ascoltare le voci di chi lavora ogni giorno per il nostro Paese.

Avviso di sciopero MIM comparto Funzioni centrali, con cui si comunica che le organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CUB e USB hanno indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno 2025, esteso a tutte le categorie del settore pubblico e privato. Alla mobilitazione hanno aderito anche i sindacati S.B.M. - Sindacato di Base Multicategoriale, FI-SI e FLAI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sei Toscana, venerdì 20 giugno sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali CUB, SGB e USB Da lanazione.it: Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001 ...