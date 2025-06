Sciopero di 24 ore dei trasporti ecco quando

Il 20 giugno, il trasporto pubblico locale di Udine si fermerà per 24 ore a causa di uno sciopero indetto dal personale di Arriva Udine Spa. Un momento cruciale che potrebbe influenzare i vostri spostamenti, ma le fasce di punta saranno comunque garantite. Restate aggiornati per pianificare al meglio la vostra giornata e capire come muoversi in questo giorno di mobilitazione.

Il 20 giugno è giornata di sciopero per il personale di Arriva Udine Spa. L'alt ai lavori avrà inizio alle 2 di mattina e proseguirà fino al giorno dopo alla stessa ora, ma saranno garantite le ore di punta tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15. Lo stop interesserà il trasporto pubblio locale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Sciopero di 24 ore dei trasporti, ecco quando

