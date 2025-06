Sciopero del trasporto pubblico ecco orari e servizi garantiti per bus e tramvia in Toscana

Se vivi in Toscana e dipendi dal trasporto pubblico, è importante conoscere gli orari e i servizi garantiti durante lo sciopero del 20 giugno. Autolinee Toscane potrebbero registrare ritardi o cancellazioni su bus e tramvie, ma ci sono fasce garantite e soluzioni alternative per muoversi senza stress. Scopri subito cosa aspettarti e come pianificare al meglio i tuoi spostamenti in questa giornata di mobilitazione.

Firenze, 13 giugno 2025 – Sciopero in vista per il trasporto pubblico. Per questo venerdì 20 giugno i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione. Lo sciopero generale nazionale è stato proclamato congiuntamente da Cub Confederazione unitaria di base, Sgb Sindacato generale di base e Usb Unione sindacale di base a cui, a livello toscano, ha aderito Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro.

