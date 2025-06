Sciopero dei treni lunedì 16 giugno ecco tutti i treni garantiti | l' elenco

Lunedì 16 giugno potrebbe essere il giorno del grande disagio per i pendolari lombardi, con uno sciopero dei treni che mette a rischio la mobilità di migliaia di persone. Dalle prime ore del mattino, le tratte Trenord potrebbero subire forti riduzioni o cancellazioni, lasciando molti in attesa di risposte e soluzioni. Ecco l’elenco dei treni garantiti per affrontare questa giornata di possibili disservizi, per aiutarti a pianificare al meglio il tuo viaggio.

Potrebbe essere lunedì 16 giugno il lunedì nero dei pendolari lombardi. Dalle 3 del mattino, infatti, entrerà nel vivo sciopero del personale ferroviario indetto da Orsa che potrebbe causare disagi su tutta la rete Trenord, con ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sciopero dei treni lunedì 16 giugno, ecco tutti i treni garantiti: l'elenco

In questa notizia si parla di: treni - lunedì - sciopero - giugno

Sciopero dei treni lunedì 16 giugno in Lombardia: linee interessate, fasce di garanzie e bus sostitutivi - Lunedì 16 giugno si preannuncia un giorno difficile per i pendolari lombardi, con lo sciopero dei treni indetto da Orsa che colpirà le linee regionali, suburbane e i collegamenti aeroportuali.

Sciopero personale ferroviario lunedì 16 giugno, a rischio treni regionali e collegamenti con Malpensa Vai su X

Sciopero personale ferroviario lunedì 16 giugno, a rischio treni regionali e collegamenti con Malpensa Vai su Facebook

Sciopero dei treni lunedì 16 giugno, ecco tutti i treni garantiti: l'elenco; Confermato lo sciopero Trenord del 16 giugno 2025: i treni garantiti; Treni, lunedì 16 giugno sciopero del servizio regionale - Le info.