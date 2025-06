Sciopero dei metalmeccanici | 40 ore di protesta per il rinnovo del contratto

I metalmeccanici italiani stanno attraversando una delle fasi più decisive della loro storia, con 40 ore di sciopero e 8 ore di protesta in programma per il 20 giugno. La battaglia per un rinnovo contrattuale equo diventa simbolo di dignità e futuro per l'intero settore. In questa sfida, leader sindacali come Uliano e De ... si fanno portavoce delle rivendicazioni dei lavoratori, determinati a conquistare un nuovo patto sociale.

"Siamo già a 40 ore di sciopero per conquistare il tavolo di trattativa per il rinnovo del Ccnl. Senza il contratto si sciopera, per la dignità del lavoro e per il futuro del Paese". Lo affermano in una nota Fim, Fiom e Uilm ricordando lo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici proclamato per venerdì 20 giugno. Per l'occasione, il segretario generale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano sarà a Bologna, il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma sarà a Napoli, il segretario generale della Uilm-Uil Rocco Palombella sarà a Mestre. Le altre città dove si svolgeranno le manifestazioni regionali sono Udine, Trento, Bergamo, Aosta, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Lanciano, Roma, Bari, Potenza, Vibo Valentia, Palermo e Cagliari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero dei metalmeccanici: 40 ore di protesta per il rinnovo del contratto

