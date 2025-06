Scilla primo consiglio comunale con polemica | approvato senza integrazioni il programma elettorale

Scilla apre un nuovo capitolo amministrativo con il primo consiglio comunale, segnato da tensioni e confronti accesi. In questa prima seduta, la maggioranza e l’opposizione si sono scontrate su una questione cruciale: la decisione di approvare il programma elettorale senza integrazioni. Un metodo che ha acceso polesiche e sollevato dubbi tra i cittadini, ponendo le basi per un percorso politico ricco di sfide e dibattiti. La domanda ora è: come si svilupperà questa fase di transizione?

A Scilla si avvia ufficialmente il nuovo corso amministrativo a Scilla, con l'insediamento del consiglio comunale, avvenuto oggi. Già in questa prima seduta si sono accese scintille di scontro tra la maggioranza e uno dei due gruppi di opposizione. Al centro delle polemiche, la decisione.

