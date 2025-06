Scienza Rna e terapie geniche | scienziati internazionali alla Federico II

L'Università Federico II di Napoli si prepara ad accogliere il convegno scientifico dedicato alle ultime innovazioni nel campo dell’RNA e delle terapie geniche, un evento di rilevanza internazionale che riunisce scienziati, istituzioni e leader del settore. Nei giorni 16 e 17 giugno 2025, il centro congressi si trasformerà in un crocevia di idee e scoperte, culminando con la presentazione del laboratorio di realtà virtuale della PharmaTech Academy di Scampia, aprendo nuove frontiere nella ricerca biomedica.

Due giornate di lavori all’ Università Federico II per il convegno scientifico del Centro nazionale di ricerca per lo Sviluppo di terapia genica e farmaci Rna, infrastruttura strategica finanziata dal Pnrr, con scienziati internazionali, istituzioni e la presentazione del laboratorio di realtà virtuale della PharmaTech Academy di Scampia. Il 16 e 17 giugno 2025, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà al centro congressi di via Partenope 36 il congresso scientifico nazionale “Looking Towards the Future: New Frontiers and Innovation in Rna-based Medicine and Gene Therapy” a partire dalle 10:30. 🔗 Leggi su Ildenaro.it