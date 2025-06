Sciacalli senza scrupoli Truffano gli anziani dopo la morte di Antonia

Il dolore della perdita si trasforma in una nuova minaccia: sciacalli senza scrupoli approfittano del dolore degli anziani, come nel triste caso di Antonia Conti. Mentre il ricordo di quella tragedia rimane vivo, emergono figure senza pietà pronte a speculare su una tragedia così grande. È fondamentale restare uniti e vigilanti per proteggere chi ha più bisogno. La solidarietà può fare la differenza, anche nei momenti più difficili.

Sciacalli senza pietà . Disposti a tutto pur di fare soldi. Persino a speculare su una tragedia, come quella di Antonia Conti, la riccionese di 55 anni travolta un investitore che poi si sarebbe dato alla fuga, lasciandola a morire lì, non lontano da casa. La donna, illustratrice anatomica, è stata ritrovata senza vita mercoledì scorso in viale Galliano, a Riccione, all’incirca all’altezza dell’incrocio con via Settembrini. Era adagiata sul marciapiede della viuzza, con la testa appoggiata sul muricciolo di un condominio. A poche ore di distanza dal dramma, che resta ancora senza un colpevole – le ricerche del ’pirata della strada’, condotte dai carabinieri, proseguono senza sosta anche se al momento senza fortuna – alcuni truffatori hanno deciso di mostrare il loro lato peggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciacalli senza scrupoli. Truffano gli anziani dopo la morte di Antonia

In questa notizia si parla di: sciacalli - antonia - scrupoli - truffano

Sciacalli senza scrupoli. Truffano gli anziani dopo la morte di Antonia.