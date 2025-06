Sci alpino | Livigno sostituirà Bormio nella Coppa del mondo 2025

L'esclusione di Bormio e della storica pista Stelvio dalla Coppa del Mondo 2025 ha scatenato un putiferio tra appassionati e addetti ai lavori. La decisione, motivata da problematiche logistiche e di sicurezza, ha lasciato il mondo dello sci alpino senza uno dei suoi appuntamenti più amati. Tuttavia, la nuova proposta di Livigno come sede alternativa offre speranze e nuove emozioni, pronti a scrivere un capitolo entusiasmante nella storia della disciplina.

Aveva destato scalpore e aveva fatto molto discutere la notizia dell'esclusione di Bormio e della mitica pista Stelvio dal calendario della Coppa del mondo di sci alpino maschile 2025-2026: troppo ravvicinata, infatti, la tradizionale data delal discesa libera e del super-g (fine dicembre) con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sci alpino: Livigno sostituirà Bormio nella Coppa del mondo 2025

