School of Life | il docufilm su Nicolò Govoni e Still I Rise in anteprima al Biografilm 2025

Il 14 giugno 2025, il Biografilm Festival di Bologna ospiterà in anteprima mondiale il nuovo docufilm "School of Life", un’opera che esplora il cuore dell’attivismo e dei diritti umani. Proiettato alle 18:30 nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière, questo evento segna un momento imperdibile per gli appassionati di giustizia sociale e impegno civile. Non perdere l’occasione di scoprire una storia potente e ispiratrice che farà riflettere e mobilitare.

anteprima mondiale di School of Life al biografilm festival di bologna. Il prossimo sabato 14 giugno 2025, si terrà l' anteprima internazionale del nuovo documentario School of Life, durante il Biografilm Festival di Bologna. La proiezione, prevista alle 18:30 nella Sala Mastroianni del Cinema Lumière, rappresenta un momento di grande rilievo in un'edizione dedicata ai temi dell' attivismo, della giustizia sociale e dei diritti dell'infanzia. Questo film si inserisce nel panorama delle produzioni che affrontano le sfide dell'educazione e dei diritti umani con uno sguardo attento e coinvolgente.

SIAMO SU REPUBBLICA! E oggi alle 18 esce il trailer ufficiale di "School of Life", il film targato Groenlandia e Rai Cinema su Still I Rise e sulla mia vita, in anteprima mondiale al Festival del Cinema Biografilm sabato a Bologna. Ci siamo quasi!!!

