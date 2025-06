Schlein | avanti con l’integrazione europea a partire con chi ci sta

Schlein, avanti con l’integrazione europea partendo da chi ci sta. Bisogna “sventare una guerra commerciale” e reagire alla morsa tra Usa e Cina. La segretaria Pd sottolinea l’urgenza di superare l’unanimità, perché “con l’unanimità non gestisci nemmeno un condominio”. Solo così l’Europa potrà rafforzarsi, affrontando le sfide globali con decisione e coesione, per un futuro più stabile e prospero.

