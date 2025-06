Schiavizza moglie e amante costrette a convivere nella stessa casa | condannato a 20 anni

In un angolo tranquillo della provincia di Padova, un incubo ha preso vita tra le mura di una casa apparentemente normale. Un uomo di 47 anni ha orchestrato un dramma di violenza e paura, costringendo due donne a vivere un'oscura prigione domestica. La giustizia ha ora emesso il suo verdetto, condannando con fermezza chi ha infranto ogni limite umano. Una sentenza che segna un importante monito contro ogni forma di abuso e oppressione.

Una storia che ha i contorni di un incubo e che si è consumata nella provincia di Padova, tra Galliera Veneta e Cittadella, dove un uomo di 47 anni ha trasformato la sua abitazione in un luogo di terrore per due donne: la compagna ufficiale, di 61 anni, e l'amante, di 49. Il processo, concluso ieri, ha portato a una condanna esemplare a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e lesioni personali. Una pena superiore persino a quella richiesta dalla Procura. Convivenza forzata e punizioni disumane.