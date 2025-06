Schianto tra camion e motocicletta Luigi muore a soli 23 anni

Un tragico incidente scuote la comunità di Recale e Capodrise: Luigi Corrado, giovane di soli 23 anni, ha perso la vita in un tremendo schianto tra una motocicletta e un camion. L’incidente, avvenuto alle 15:30 sulla strada tra via Ponteselice e via Donizetti, lascia un vuoto incolmabile. La scena, drammatica e surreale, solleva ancora molte domande sul rispetto delle norme stradali e sulla sicurezza di tutti noi.

Un 23enne di Recale, Luigi Corrado, ha perso la vita in un drammatico schianto tra via Ponteselice e via Donizetti, a confine tra Recale e Capodrise. L’impatto verso le 15,30. La vittima viaggiava in direzione Recale quando ha impattato con un camion che procedeva in direzione opposta. Stando. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Schianto tra camion e motocicletta, Luigi muore a soli 23 anni

In questa notizia si parla di: schianto - camion - luigi - motocicletta

Schianto tra quattro auto e un camion sull'A28: due feriti, una persona incastrata tra le lamiere - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 13 maggio sull'autostrada A28, coinvolgendo quattro auto e un camion.

Schianto fatale tra camion e moto nel Casertano, Luigi muore dopo l’impatto; Incidente nel Bolognese, muore motociclista di 25 anni; Jacopo Francesco Gottardo, morto in un incidente in moto a 24 anni.

Schianto moto - camion. Sfiorata la tragedia - Un camion e una motocicletta si sono scontrati ieri intorno alle 13 sulla strada statale 239 Faleriense. ilrestodelcarlino.it scrive

Chieti, schianto contro camion di rifiuti: motociclista muore a 32 anni - Lo scontro ha visto coinvolti due veicoli: una moto, infatti, si sarebbe scontrata violentemente con la parte posteriore del furgoncino della nettezza urbana di Formula Ambiente. msn.com scrive