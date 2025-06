Schianto grave un 19enne

Un drammatico incidente ha coinvolto un giovane di 19 anni, gravemente ferito in un incidente avvenuto a mezzanotte e un quarto all’incrocio tra via Emilia Ovest e via Delfini. La dinamica, ancora in fase di chiarimento, ha visto lo scontro tra una moto Piaggio e una Fiat Panda, lasciando tutta la comunità in apprensione. Le condizioni del ragazzo sono critiche e le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda.

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 19 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a mezzanotte e un quarto di mercoledì notte all’incrocio tra via Emilia Ovest e via Delfini. Il giovane, che viaggiava in sella ad una moto Piaggio insieme ad un amico di 20 anni per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una Fiat Panda. I mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia quando è avvenuto l’impatto ed ora la dinamica del grave schianto è affidata alla polizia locale, giunta subito sul posto. Il conducente dell’auto, un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni, è rimasto illeso nell’impatto ed è risultato negativo all’alcol test. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto, grave un 19enne

In questa notizia si parla di: schianto - grave - 19enne - anni

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Tragico schianto nella notte nell’agrigentino: morta una 19enne. Grave anche il fidanzato. #QdS Vai su X

Auto si schianta contro il guardrail: morto ragazzo di 20 anni Il terribile sinistro è avvenuto a Brugherio, ai confini con Monza. Grave un 19enne anche lui a bordo della macchina Vai su Facebook

Schianto, grave un 19enne; Resta grave Angelo, il 19enne caduto nel motocross: l’Abruzzo tifa per lui; Sbalzato fuori dall'abitacolo dopo lo schianto: 19enne in fin di vita.

Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia: due giovani feriti, grave ragazza di 19 anni Segnala msn.com: Per trasferire la 19enne in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso ...