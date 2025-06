Schianto fatale sulla strada 68 | muore centauro contro un muretto

Tragedia sulla strada statale 68: un incidente fatale ha spezzato la vita di un centauro, Pietro Caruso, 67 anni di Casciana Terme, morto contro un muretto nel tratto tra Ponteginori e Casino di Terra. Un dramma che riaccende il senso di vulnerabilità sulle nostre strade e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. La cronaca di un'altra giornata segnata dal dolore e dalla perdita, che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Montecatini Valdicecina (pisa), 13 giugno 2025 – L’asfalto della statale 68 torna a trasformarsi in una dolorosa quinta di sangue dopo l’ incidente in cui morì, pochi mesi fa, un 44enne di Vada. La tragedia sulla strada statale 68, nel tratto tra Ponteginori e Casino di Terra, nel Comune di Montecatini Valdicecina, si è consumata ieri mattina intorno alle 11.30 quando un uomo di 67 anni, Pietro Caruso, residente nel Comune di Casciana Terme-Lari, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto per un giro turistico nella Valle. La dinamica dell’incidente indica in maniera chiara e distinta che si sia trattato di un tragico schianto avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it