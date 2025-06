Schiacciato mentre è al lavoro nella raccolta dei rifiuti; muore il 42enne Mirko Lo sciopero dei colleghi il giorno dopo a Valmontone

una normale giornata di lavoro si sia improvvisamente fermato a causa di un grave incidente che ha strappato via la vita a Mirko De Persiis, 42 anni, mentre svolgeva il suo dovere. La tragedia ha scosso profondamente la comunità e i colleghi, che hanno deciso di manifestare il loro dolore e solidarietà con uno sciopero il giorno seguente. Un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e il rispetto per chi ogni giorno si impegna per la nostra città .

Nella mattinata di giovedì 12 giugno, Mirko De Persiis, originario di Zagarolo, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente che lo ha visto schiacciato dal furgoncino utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Il tragico episodio si è verificato lungo via Colle Sant'Angelo, a Valmontone, un'area con una strada particolarmente ripida che conduce al cimitero. L'ipotesi più accreditata è che il mezzo, inizialmente parcheggiato, si sia sfrenato e abbia travolto De Persiis mentre si trovava nelle vicinanze. L'uomo è stato schiacciato dal furgone mentre veniva trascinato per diversi metri.

