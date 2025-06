Schiacciato dal camion dei rifiuti | chi era Mirko De Persiis il 42enne morto sul posto di lavoro

Tragedia sul lavoro a Valmontone: Mirko De Persiis, 42enne operatore ecologico di Palestrina, ha perso la vita schiacciato dal camion dei rifiuti. Un dramma che ha scosso la comunità e i colleghi, che hanno deciso di scioperare in segno di protesta. La perdita di Mirko ci ricorda quanto siano fondamentali le norme di sicurezza sul lavoro e l’importanza di rispettarle sempre. Continua a leggere per approfondire questa vicenda toccante.

L'operatore ecologico rimasto schiacciato a Valmontone dal camion dei rifiuti si chiamava Mirko De Persiis, quarantaduenne residente a Palestrina. In segno di protesta i colleghi del reparto ecologico hanno indetto uno sciopero per oggi, venerdì 13 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

