Scherma, Fabrizio Di Marco convocato per le Universiadi.

Fabrizio Di Marco, talento innato del Circolo Schermistico Forlivese, si prepara a portare il suo talento sul palcoscenico internazionale: è stato convocato per le Universiadi di Essen, Germania. Dopo aver conquistato la qualificazione vincendo il campionato nazionale, questo giovane schermidore si appresta a sfidare i migliori atleti mondiali. La sua passione e determinazione lo rendono uno dei protagonisti più promettenti nel panorama della scherma italiana. Restate sintonizzati per seguire questa entusiasmante avventura!

Fabrizio Di Marco del Circolo Schermistico Forlivese è stato convocato per le Universiadi (campionati mondiali universitari) che si terranno ad Essen in Germania dal 17 al 23 luglio. Fabrizio riesce a guadagnarsi la qualificazione grazie alla vittoria ottenuta al campionato nazionale.

