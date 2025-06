Scherma Europei 2025 | le pool di fiorettiste e sciabolatori italiani nella prima giornata

L’attesa è finita: gli Europei di scherma 2025 a Genova promettono emozioni indimenticabili. Nella prima giornata, si sfideranno le pool di fioretto femminile e sciabola maschile, con protagoniste le stelle italiane come Arianna Errigo e Luca Curatoli. La competizione si preannuncia infuocata, con talenti pronti a scrivere pagine di gloria. Scopriamo insieme le sfide che ci attendono in questa avvincente apertura.

Gli Europei senior 2025 di scherma si apriranno a Genova, in Italia, domani, sabato 14 giugno: nella prima giornata di gare spazio al fioretto individuale femminile ed alla sciabola individuale maschile. Per l'Italia saranno in gara, rispettivamente, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo ed Alice Volpi, e Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Dalle 9.00 spazio alle pool del fioretto femminile: 66 atlete suddivise in 10 gironi, con le migliori 50 che avranno accesso al tabellone ad eliminazione diretta. Dalle 12.10 toccherà alla sciabola maschile: 67 atleti ripartiti in 10 raggruppamenti, ed anche in questo caso in 50 avanzeranno al tabellone ad eliminazione diretta.