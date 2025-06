Scherma Europei 2025 | le favorite delle gare a squadre Obiettivo almeno 3 ori per l’Italia

Gli Europei di scherma 2025 a Genova si avvicinano, alimentando l’entusiasmo e le aspettative di tutto il movimento. Dopo aver analizzato le sfide individuali, è il momento di concentrarsi sulle gare a squadre, dove l’Italia punta con determinazione a conquistare almeno tre medagioni d’oro. Tra le protagoniste del fioretto femminile, nonostante l’assenza di Favaretto, il team azzurro si presenta forte e deciso: la sfida, tra rivali agguerrite e strategie da perfezionare, promette spettacolo e emozioni indimenticabili.

Si avvicina sempre di più l’inizio degli Europei di scherma a Genova. Dopo aver analizzato i favoriti arma per arma nelle prove individuali, adesso tocca alle prove a squadre, con un’Italia che punta almeno a conquistare tre ori. FIORETTO FEMMINILE – Tutte contro l’Italia. Non ci sarà Martina Favaretto, ma il quartetto azzurro non sembra davvero avere rivali nella corsa verso il gradino più alto del podio. Principale avversaria la Francia, poi possibili outisider Polonia, Ungheria ed Ucraina FIORETTO MASCHILE – Il duello Italia-Francia in finale dovrebbe replicarsi anche al maschile. Il quartetto azzurro, però, parte nettamente favorito ed è pronto a festeggiare l’ennesimo titolo europeo davanti ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Europei 2025: le favorite delle gare a squadre. Obiettivo almeno 3 ori per l’Italia

In questa notizia si parla di: italia - scherma - europei - squadre

Scherma: i 24 convocati dell’Italia per il GP di fioretto a Shanghai - L'Italia del fioretto si prepara a sfidare il mondo a Shanghai, dal 16 al 18 maggio, per un prestigioso Grand Prix internazionale.

Sono sempre più vicini i Campionati Europei di scherma a Genova. ? Alice Volpi: “Abbiamo bisogno del vostro sostegno!”. #ItaliaTeam Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook

Europei di Scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e dove vedere le gare in diretta; Europei Cadetti 2025 – Italia super ad Antalya con tre medaglie d’oro in tre gare a squadre! Trionfano fiorettiste, sciabolatrici e spadisti in una giornata fantastica; L'Italia della scherma pronta per gli Europei di Genova 2025: chi sono i 28 azzurri convocati.

Scherma, da Marini a Volpi: quanti azzurri pronti a brillare agli Europei di Genova Secondo corrieredellosport.it: Da sabato prossimo 14 giugno a giovedì 19 giugno, infatti a Genova si giocheranno gli Europei di diverse categoria di sch ...