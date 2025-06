Scherma Europei 2025 | i favoriti gara per gara delle prove individuali Tanti azzurri protagonisti

Domani a Genova si aprono gli Europei di scherma 2025, un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Con tanti azzurri protagonisti, il livello delle gare si preannuncia altissimo. Scopriamo insieme chi sono i favoriti, arma per arma, in questa avvincente competizione individuale che mette in palio titoli e pass per le prossime grandi sfide internazionali. Le sfide sono aperte: chi salirà sul podio e scriverà il suo nome nella storia?

Domani cominciano a Genova gli Europei di scherma 2025. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i favoriti arma per arma nelle gare individuali. FIORETTO FEMMINILE – L'assenza di Martina Favaretto apre scenari d'oro per tutte, visto che mancherà colei che era la principale favorita. Tutte le azzurre (Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Batini e Alice Volpi) hanno le carte in regola per arrivare sul gradino più alto del podio. Le principali rivali saranno le francesi Eva Lacheray, Pauline Ranvier e Anita Blaze, l'ungherese Flora Pasztor e la tedesca Anne Kleibrink (Ger). FIORETTO MASCHILE – Tommaso Marini va a caccia del bis europeo dopo il trionfo della passata edizione a Basilea, ma probabilmente il marchigiano dovrà guardare proprio in casa sua per conoscere i suoi principali avversari.

