Scatta il piano caldo del Comune | ecco cosa prevede

Scatta il Piano Caldo 2025 del Comune di Parma, un’iniziativa fondamentale per proteggere i cittadini più vulnerabili durante le ondate di caldo intenso. La Regione Emilia-Romagna, in continuità con le precedenti edizioni, mette in campo interventi mirati per garantire sicurezza e benessere, soprattutto alle persone anziane e fragili. Scopriamo insieme cosa prevede il piano e come possiamo tutti contribuire a una stagione estiva più sicura e serena.

Anche quest’anno, la Regione Emilia-Romagna ha previsto interventi e misure di supporto a tutela dei cittadini, in particolare delle persone anziane e fragili: ecco cosa prevede il Piano Caldo 2025, in continuità con gli anni precedenti. Il Distretto di Parma, composto dai Comuni di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scatta il piano caldo del Comune: ecco cosa prevede

In questa notizia si parla di: caldo - ecco - cosa - prevede

Giugno 2025 è in arrivo, mese “caldo” per tasse e imposte: ecco tutte le scadenze fiscali da tenere bene a mente - Giugno 2025 si avvicina e con esso un vero e proprio maratona fiscale! Cittadini, imprenditori e pensionati dovranno prepararsi a una serie di scadenze imprescindibili.

Meteo: al via il grande caldo irrespirabile di Giugno, ecco quanto durerà: [caption id="attachment_324859" align="aligncenter" width="1280"] Prima grande ondata di caldo per tutta Italia[/caption] L’Estate è partita in anticipo, ma finora il meteo non ci ha mostrat Vai su Facebook

L'avvio della settimana prevede tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese Vai su X

Ondata di caldo, stop al lavoro nelle ore peggiori in queste Regioni nell’estate 2025; Guidonia – Il Consiglio approva il rendiconto di gestione 2024: ecco cosa prevede; Per non rivedere ancora episodi scandalosi: stop alle carrozze (col caldo) a Palermo.

Prima ondata di caldo dell’estate: quanto dura e cosa aspettarsi Da 105.net: La prima ondata di caldo dell’estate 2025 colpisce l’Italia con picchi fino a 40°C.