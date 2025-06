Scatta il contenimento degli insetti al via i trattamenti larvicidi

A Castiglione del Lago, martedì sono iniziati i trattamenti larvicidi per combattere gli insetti al Lago Trasimeno, in collaborazione con la Provincia di Perugia. Utilizzando un prodotto biologico a base di Bacillus thuringiensis israelensis, queste operazioni mirano a ridurre la proliferazione delle larve di zanzara, proteggendo così l’ambiente e il benessere dei cittadini. Un passo deciso per un lago più sicuro e vivibile per tutti.

CASTIGLIONE DEL LAGO Martedì sono cominciati i trattamenti larvicidi per il contenimento degli insetti al Lago Trasimeno, in collaborazione con la Provincia di Perugia. Il prodotto impiegato, a base di Bacillus thuringiensis var. israeliensis, viene distribuito con un natante lungo la costa del lago ed in particolare nei pressi dei centri rivieraschi. L’obiettivo dei trattamenti è quello di contenere lo sviluppo delle larve di zanzare del genere Culex nell’ambito degli "Interventi di prevenzione per il controllo della diffusione del West Nile virus". La Regione Umbria ha provveduto, quindi, al finanziamento del prodotto larvicida per contenere la diffusione del vettore nella stagione estiva dove il ciclo biologico delle zanzare raggiunge il massimo sviluppo, considerando anche la tendenza all’abbassamento del livello idrometrico del lago e la conseguente formazione di bacini confinati, habitat ideali per le zanzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta il contenimento degli insetti, al via i trattamenti larvicidi

In questa notizia si parla di: trattamenti - insetti - contenimento - larvicidi

Da giovedì 1 maggio e fino al 31 ottobre sono in vigore le ordinanze per il contenimento delle zanzare in Bassa Romagna. Scopri di più sulle azioni messe in campo: https://www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/In Vai su Facebook

Scatta il contenimento degli insetti, al via i trattamenti larvicidi; Trasimeno, al via i trattamenti larvicidi contro le zanzare: obiettivo contenere il West Nile virus; Lago Trasimeno, cominciati i trattamenti larvicidi.

Lago Trasimeno, cominciati i trattamenti larvicidi Si legge su ansa.it: Sono cominciati i trattamenti larvicidi per il contenimento degli insetti al lago Trasimeno, in collaborazione con la Provincia di Perugia.